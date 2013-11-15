Португалия - Швеция

|5 тур
|28 марта, суббота
|23:45
|Португалия
|0:0
|Швеция
|3 тур
|11 октября, суббота
|22:00
|Швеция
|0:0
|Португалия
|5 тур
|28 марта, суббота
|23:45
|Португалия
|0:0
|Швеция
|3 тур
|11 октября, суббота
|22:00
|Швеция
|0:0
|Португалия
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Россия
|10
|7
|1
|2
|20:5
|+15
|22
|2.
|Португалия
|10
|6
|3
|1
|20:9
|+11
|21
|3.
|Израиль
|10
|3
|5
|2
|19:14
|+5
|14
|4.
|Азербайджан
|10
|1
|6
|3
|7:11
|-4
|9
|5.
|Северная Ирландия
|10
|1
|4
|5
|9:17
|-8
|7
|6.
|Люксембург
|10
|1
|3
|6
|7:26
|-19
|6