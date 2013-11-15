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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)

Португалия - Швеция

15.11.2013, Пятница, 23:45 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа , первый матч Португалия - Швеция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 1
5 тур
28 марта, суббота 23:45 Португалия 0:0 Швеция
3 тур
11 октября, суббота 22:00 Швеция 0:0 Португалия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Россия 10 7 1 2 20:5 +15 22
2. Португалия 10 6 3 1 20:9 +11 21
3. Израиль 10 3 5 2 19:14 +5 14
4. Азербайджан 10 1 6 3 7:11 -4 9
5. Северная Ирландия 10 1 4 5 9:17 -8 7
6. Люксембург 10 1 3 6 7:26 -19 6
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