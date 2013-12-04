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Айнтрахт - Зандхаузен

04.12.2013, Среда, 23:30 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Германия. Кубок, 1/8 финала Айнтрахт - Зандхаузен
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