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Вольфсбург - Ингольштадт

04.12.2013, Среда, 22:00 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Германия. Кубок, 1/8 финала Вольфсбург - Ингольштадт
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