Шальке-04 - Хоффенхайм

|7 тур
|28 сентября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|3:3
|Шальке-04
|7 тур
|28 сентября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|3:3
|Шальке-04
|27 тур
|30 марта, суббота
|18:30
|Шальке-04
|3:0
|Хоффенхайм
|10 тур
|3 ноября, суббота
|18:30
|Хоффенхайм
|3:2
|Шальке-04
|28 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Шальке-04
|11 тур
|29 октября, суббота
|17:30
|Шальке-04
|3:1
|Хоффенхайм
|20 тур
|29 января, суббота
|17:30
|Шальке-04
|0:1
|Хоффенхайм
|3 тур
|10 сентября, пятница
|22:30
|Хоффенхайм
|2:0
|Шальке-04
|20 тур
|30 января, суббота
|20:30
|Шальке-04
|2:0
|Хоффенхайм
|3 тур
|21 августа, пятница
|22:30
|Хоффенхайм
|0:0
|Шальке-04
|34 тур
|23 мая, суббота
|17:30
|Шальке-04
|2:3
|Хоффенхайм
|17 тур
|14 декабря, воскресенье
|19:00
|Хоффенхайм
|1:1
|Шальке-04