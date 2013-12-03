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Шальке-04 - Хоффенхайм

03.12.2013, Вторник, 23:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Германия. Кубок, 1/8 финала Шальке-04 - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
7 тур
28 сентября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
27 тур
30 марта, суббота 18:30 Шальке-04 3:0 Хоффенхайм
10 тур
3 ноября, суббота 18:30 Хоффенхайм 3:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 1:1 Шальке-04
11 тур
29 октября, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
29 января, суббота 17:30 Шальке-04 0:1 Хоффенхайм
3 тур
10 сентября, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 20:30 Шальке-04 2:0 Хоффенхайм
3 тур
21 августа, пятница 22:30 Хоффенхайм 0:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
34 тур
23 мая, суббота 17:30 Шальке-04 2:3 Хоффенхайм
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 1:1 Шальке-04
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