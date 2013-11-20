Введите ваш ник на сайте

Новая Зеландия - Мексика

20.11.2013, Среда, 10:00 мск Веллингтон, стадион Регионал Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф , ответный матч Новая Зеландия - Мексика
Первый матч: 1 - 5
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф 2013

первый матч		 14 ноября, четверг 00:30 Мексика 5:1 Новая Зеландия
...
  • Читайте нас: 