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Мексика - Новая Зеландия

14.11.2013, Четверг, 00:30 мск Мехико, стадион Ацтека Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф , первый матч Мексика - Новая Зеландия
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