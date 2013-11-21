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Уругвай - Иордания

21.11.2013, Четверг, 03:00 мск Монтевидео, стадион Эстадио Сентенарио Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф , ответный матч Уругвай - Иордания
Первый матч: 5 - 0
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф 2013

первый матч		 13 ноября, среда 19:00 Иордания 0:5 Уругвай
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