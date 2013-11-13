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Расписание матчей
Иордания - Уругвай
Иордания - Уругвай: обзор матча 13 ноября 2013
Иордания
13.11.2013, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф
0 : 5
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иордания - Уругвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Информация о матче
Стадион:
Амман Интернешнл Стэдиум
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