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Иордания - Уругвай

13.11.2013, Среда, 19:00 мск Амман, стадион Амман Интернешнл Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф , первый матч Иордания - Уругвай
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