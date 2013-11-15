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Южная Корея - Швейцария

15.11.2013, Пятница, 15:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Южная Корея - Швейцария
Чемпионат мира 2006, группа G
3 тур
23 июня, пятница 23:00 Швейцария 2:0 Южная Корея
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