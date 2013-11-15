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Италия - Германия

15.11.2013, Пятница, 23:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Товарищеские матчи. Сборные Италия - Германия
Чемпионат Европы 2012
Групповой раунд, 1/2 финала
28 июня, четверг 22:45 Германия 1:2 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:45 Германия 1:1 Италия
Чемпионат мира 2006
1/2 финала
4 июля, вторник 23:00 Германия 0:2 Италия
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