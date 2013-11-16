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Нидерланды - Япония

16.11.2013, Суббота, 16:15 мск Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды - Япония
Чемпионат мира 2010, группа E
2 тур
19 июня, суббота 15:30 Нидерланды 1:0 Япония
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