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Нидерланды - Колумбия

19.11.2013, Вторник, 23:30 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды - Колумбия
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