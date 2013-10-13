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Амкар-Пермь - Урал

13.10.2013, Воскресенье, 13:00 мск Товарищеские матчи Амкар-Пермь - Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
5 тур
17 августа, суббота 13:30 Урал 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/2 финала
16 апреля, среда 17:00 Амкар-Пермь 1:0 Урал
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