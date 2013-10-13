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ЦСКА - Олимп-Долгопрудный

13.10.2013, Воскресенье, 12:00 мск Москва, стадион Октябрь Товарищеские матчи ЦСКА - Олимп-Долгопрудный
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