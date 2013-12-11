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Раджа - Окленд Сити

11.12.2013, Среда, 23:30 мск Агадир, стадион Стад Адрар Клубный чемпионат мира, 1 раунд Раджа - Окленд Сити
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