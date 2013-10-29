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Нант - Лорьян

29.10.2013, Вторник, 23:55 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Нант - Лорьян
Франция. Лига 1 (2013/2014)
2 тур
18 августа, воскресенье 19:00 Лорьян 2:1 Нант
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 21:00 Нант 1:1 Лорьян
10 тур
25 октября, суббота 21:00 Лорьян 3:0 Нант
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