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Кретель - Тулуза

29.10.2013, Вторник, 23:00 мск Кретель, стадион Доминик Дювашель Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Кретель - Тулуза
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