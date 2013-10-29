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Тур - Амьен

29.10.2013, Вторник, 23:00 мск Тур, стадион Стад де ла Валле дю Шер Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Тур - Амьен
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