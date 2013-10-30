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Сошо - Монпелье

30.10.2013, Среда, 23:00 мск Монбельяр, стадион Огюст Бональ Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Сошо - Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
3 тур
24 августа, суббота 22:00 Монпелье 2:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 23:00 Монпелье 2:0 Сошо
4 тур
1 сентября, суббота 22:00 Сошо 1:3 Монпелье
Франция. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
23 января, среда 20:00 Монпелье 2:3 Сошо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 21:00 Монпелье 2:1 Сошо
15 тур
26 ноября, суббота 22:00 Сошо 1:3 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 21:00 Сошо 0:0 Монпелье
9 тур
16 октября, суббота 21:00 Монпелье 2:0 Сошо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 21:00 Сошо 0:1 Монпелье
3 тур
22 августа, суббота 21:00 Монпелье 2:0 Сошо
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