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Бастия - Аяччо

29.10.2013, Вторник, 21:00 мск Бастия, стадион Арман Цесари Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Бастия - Аяччо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 23:00 Бастия 1:0 Аяччо
9 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Аяччо 0:0 Бастия
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