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Реймс - Монако

30.10.2013, Среда, 23:55 мск Реймс, стадион Огюст Делоне Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Реймс - Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
8 тур
29 сентября, воскресенье 23:00 Реймс 1:1 Монако
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