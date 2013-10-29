Введите ваш ник на сайте

Ренн - Нанси

29.10.2013, Вторник, 23:00 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Ренн - Нанси
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 23:00 Ренн 0:2 Нанси
12 тур
9 ноября, пятница 23:45 Нанси 1:3 Ренн
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/16 финала
25 сентября, вторник 22:50 Ренн 3:2 Нанси
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
4 февраля, суббота 18:00 Нанси 0:0 Ренн
6 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Ренн 1:1 Нанси
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Ренн 0:2 Нанси
2 тур
14 августа, суббота 21:00 Нанси 0:3 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
17 апреля, суббота 21:00 Ренн 0:0 Нанси
17 тур
12 декабря, суббота 21:00 Нанси 1:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 21:00 Ренн 1:1 Нанси
6 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Нанси 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
38 тур
17 мая, суббота 22:50 Нанси 2:3 Ренн
1 тур
4 августа, суббота 22:00 Ренн 0:2 Нанси
...
  • Читайте нас: 