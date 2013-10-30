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Генгам - Эвиан

30.10.2013, Среда, 21:00 мск Генгам, стадион Стад дю Рудуру Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Генгам - Эвиан
Франция. Лига 1 (2013/2014)
10 тур
19 октября, суббота 22:00 Эвиан 1:2 Генгам
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