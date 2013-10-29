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Валансьен - Труа

29.10.2013, Вторник, 23:00 мск Валансьен, стадион Стад дю Айно Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Валансьен - Труа
Франция. Лига 1 (2012/2013)
38 тур
26 мая, воскресенье 23:00 Валансьен 2:1 Труа
1 тур
11 августа, суббота 23:00 Труа 0:1 Валансьен
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