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Марокко - ЮАР

11.10.2013, Пятница, 23:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Марокко - ЮАР
Кубок Африканских Наций 2013, группа A
3 тур
27 января, воскресенье 21:00 Марокко 2:2 ЮАР
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