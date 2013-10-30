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Шахтер Св - Динамо

30.10.2013, Среда, 16:00 мск Свердловск, стадион Стадион им. Н.И. Горюшкина Украина. Кубок, 1/8 финала Шахтер Св - Динамо
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