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Нива - Арсенал

29.10.2013, Вторник, 20:00 мск Тернополь, стадион Тернопольский городской стадион Украина. Кубок, 1/8 финала Нива - Арсенал
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