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Алжир - Буркина-Фасо

19.11.2013, Вторник, 22:15 мск Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , ответный матч Алжир - Буркина-Фасо
Первый матч: 2 - 3
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013)
Плей-офф,
первый матч		 12 октября, суббота 20:00 Буркина-Фасо 3:2 Алжир
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