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Египет - Гана

19.11.2013, Вторник, 20:00 мск Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , ответный матч Египет - Гана
Первый матч: 1 - 6
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013)
Плей-офф,
первый матч		 15 октября, вторник 20:00 Гана 6:1 Египет
Товарищеские матчи. Сборные 2013

10 января, четверг 21:00 Гана 3:0 Египет
Кубок Африканских Наций 2010
Финал,
31 января, воскресенье 19:00 Гана 0:1 Египет
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