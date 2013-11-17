Введите ваш ник на сайте

Камерун - Тунис

17.11.2013, Воскресенье, 18:00 мск Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , ответный матч Камерун - Тунис
Первый матч: 0 - 0
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013)
Плей-офф,
первый матч		 13 октября, воскресенье 21:00 Тунис 0:0 Камерун
Кубок Африканских Наций 2010, группа D
3 тур
21 января, четверг 19:00 Камерун 2:2 Тунис
Кубок Африканских Наций 2008
1/4 финала
4 февраля, понедельник 23:30 Тунис 2:3 Камерун
...
  • Читайте нас: 