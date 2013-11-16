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Нигерия - Эфиопия

16.11.2013, Суббота, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , ответный матч Нигерия - Эфиопия
Первый матч: 2 - 1
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013)
Плей-офф,
первый матч		 13 октября, воскресенье 17:00 Эфиопия 1:2 Нигерия
Кубок Африканских Наций 2013, группа C
3 тур
29 января, вторник 21:00 Эфиопия 0:2 Нигерия
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