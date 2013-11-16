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Сенегал - Кот-д'Ивуар

16.11.2013, Суббота, 23:00 мск Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , ответный матч Сенегал - Кот-д'Ивуар
Первый матч: 1 - 3
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013)
Плей-офф,
первый матч		 12 октября, суббота 21:00 Кот-д'Ивуар 3:1 Сенегал
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