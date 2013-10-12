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Буркина-Фасо - Алжир

12.10.2013, Суббота, 20:00 мск Оуагадагоу, стадион Стад ду 4-Аоут Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , первый матч Буркина-Фасо - Алжир
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