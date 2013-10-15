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Гана - Египет

15.10.2013, Вторник, 20:00 мск Кумаси, стадион Баба Яра Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , первый матч Гана - Египет
Товарищеские матчи. Сборные 2013

10 января, четверг 21:00 Гана 3:0 Египет
Кубок Африканских Наций 2010
Финал,
31 января, воскресенье 19:00 Гана 0:1 Египет
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