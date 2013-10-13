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Тунис - Камерун

13.10.2013, Воскресенье, 21:00 мск Радес, стадион Олимпийский стадион Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , первый матч Тунис - Камерун
Кубок Африканских Наций 2010, группа D
3 тур
21 января, четверг 19:00 Камерун 2:2 Тунис
Кубок Африканских Наций 2008
1/4 финала
4 февраля, понедельник 23:30 Тунис 2:3 Камерун
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