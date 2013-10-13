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Эфиопия - Нигерия

13.10.2013, Воскресенье, 17:00 мск Аддис-Абеба, стадион Аддис-Абеба Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , первый матч Эфиопия - Нигерия
Кубок Африканских Наций 2013, группа C
3 тур
29 января, вторник 21:00 Эфиопия 0:2 Нигерия
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