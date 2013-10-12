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Кот-д'Ивуар - Сенегал

12.10.2013, Суббота, 21:00 мск Абиджан, стадион Стад Феликс Хоуфоует-Боини Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка , первый матч Кот-д'Ивуар - Сенегал
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