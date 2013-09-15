БАТЭ - Неман

|15 тур
|30 июня, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|2:0
|Неман
|4 тур
|17 апреля, среда
|20:00
|Неман
|2:1
|БАТЭ
|26 тур
|28 сентября, пятница
|19:00
|БАТЭ
|5:1
|Неман
|16 тур
|27 июня, среда
|20:00
|Неман
|1:2
|БАТЭ
|5 тур
|14 апреля, суббота
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Неман
|31 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Неман
|0:1
|БАТЭ
|12 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Неман
|0:3
|БАТЭ
|1 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|БАТЭ
|1:1
|Неман
|27 тур
|3 октября, воскресенье
|20:00
|Неман
|1:1
|БАТЭ
|15 тур
|19 июня, суббота
|20:00
|Неман
|0:5
|БАТЭ
|4 тур
|18 апреля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|0:0
|Неман
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6