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БАТЭ - Неман

15.09.2013, Воскресенье, 18:00 мск Борисов, стадион Городской Беларусь. Высшая лига, 23 тур БАТЭ - Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Неман
4 тур
17 апреля, среда 20:00 Неман 2:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
28 сентября, пятница 19:00 БАТЭ 5:1 Неман
16 тур
27 июня, среда 20:00 Неман 1:2 БАТЭ
5 тур
14 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Неман 0:1 БАТЭ
12 тур
25 мая, среда 00:00 Неман 0:3 БАТЭ
1 тур
2 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Неман 1:1 БАТЭ
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Неман 0:5 БАТЭ
4 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 0:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Неман 1:2 БАТЭ
6 тур
6 мая, среда 00:00 БАТЭ 6:0 Неман
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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