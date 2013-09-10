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Канада - Мавритания

10.09.2013, Вторник, 19:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Канада - Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные 2013

8 сентября, воскресенье 19:30 Канада 0:0 Мавритания
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