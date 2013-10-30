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Судьи
Главный судья:
Михаил Белов (Нижний Новгород)

Луч - Рубин

30.10.2013, Среда, 11:30 мск Владивосток, стадион Динамо Трансляция: "Россия 2" 11:25 (прямая) Россия. Кубок, 1/16 финала Луч - Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
3 августа, воскресенье 12:00 Луч 1:1 Рубин
2 тур
23 марта, воскресенье 15:30 Рубин 1:0 Луч
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 12:00 Луч 2:0 Рубин
11 тур
26 мая, суббота 14:00 Рубин 3:0 Луч
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 Луч 2:1 Рубин
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Рубин 1:0 Луч
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