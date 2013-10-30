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Судьи
Главный судья:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)

Оренбург - Томь

30.10.2013, Среда, 15:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Кубок, 1/16 финала Оренбург - Томь
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