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Судьи
Главный судья:
Сергей Куликов (Саранск)

Салют - Динамо

30.10.2013, Среда, 18:30 мск Белгород, стадион Салют Россия. Кубок, 1/16 финала Салют - Динамо
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