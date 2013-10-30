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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)

Ангушт - Ростов

30.10.2013, Среда, 15:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. Кубок, 1/16 финала Ангушт - Ростов
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