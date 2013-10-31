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Судьи
Главный судья:
Антон Анопа (Благовещенск)

Нефтехимик - Ахмат

31.10.2013, Четверг, 17:30 мск Нижнекамск, стадион Нефтехимик Россия. Кубок, 1/16 финала Нефтехимик - Ахмат
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