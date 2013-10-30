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Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

Химик - ЦСКА

30.10.2013, Среда, 16:00 мск Дзержинск, стадион Химик Трансляция: "Россия 2" 15:55 (прямая) Россия. Кубок, 1/16 финала Химик - ЦСКА
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