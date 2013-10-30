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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)

Олимп-Долгопрудный - Краснодар

30.10.2013, Среда, 18:30 мск Долгопрудный, стадион Салют Россия. Кубок, 1/16 финала Олимп-Долгопрудный - Краснодар
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