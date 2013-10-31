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Судьи
Главный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)

Рязань - Кубань (ЛФЛ)

31.10.2013, Четверг, 17:00 мск Рязань, стадион Спартак Трансляция: "Россия 2" 16:55 (прямая) Россия. Кубок, 1/16 финала Звезда Рз - Кубань (ЛФЛ)
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