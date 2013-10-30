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Судьи
Главный судья:
Виталий Рушаков (Архангельск)

Тосно - Урал

30.10.2013, Среда, 14:30 мск Тихвин, стадион Кировец Россия. Кубок, 1/16 финала Тосно - Урал
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