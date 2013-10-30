Ротор - Локомотив

|23 тур
|19 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Ротор
|8 тур
|24 апреля, суббота
|00:00
|Ротор
|2:2
|Локомотив
|23 тур
|19 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Ротор
|8 тур
|24 апреля, суббота
|00:00
|Ротор
|2:2
|Локомотив
|19 тур
|7 августа, среда
|00:00
|Ротор
|0:2
|Локомотив
|12 тур
|13 мая, понедельник
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ротор
|29 тур
|27 октября, суббота
|00:00
|Ротор
|1:3
|Локомотив
|15 тур
|30 июня, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Ротор
|19 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|4:1
|Ротор
|5 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Ротор
|0:4
|Локомотив
|20 тур
|7 августа, пятница
|00:00
|Ротор
|3:2
|Локомотив
|5 тур
|25 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Ротор
|33 тур
|25 октября, пятница
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Ротор
|16 тур
|10 июля, среда
|00:00
|Ротор
|2:1
|Локомотив
|26 тур
|21 сентября, четверг
|00:00
|Локомотив
|4:3
|Ротор
|7 тур
|20 мая, суббота
|00:00
|Ротор
|2:1
|Локомотив