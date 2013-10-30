Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

Ротор - Локомотив

30.10.2013, Среда, 19:00 мск Волгоград, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/16 финала Ротор - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Ротор
8 тур
24 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ротор
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Ротор 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
7 августа, среда 00:00 Ротор 0:2 Локомотив
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ротор
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Ротор 1:3 Локомотив
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Ротор
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Ротор
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:4 Локомотив
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
15 тур
7 июля, среда 00:00 Локомотив 5:1 Ротор
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Ротор 3:2 Локомотив
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Ротор
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Ротор
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Локомотив 2:0 Ротор
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ротор 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1995
26 тур
21 сентября, четверг 00:00 Локомотив 4:3 Ротор
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ротор 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Локомотив 1:1 Ротор
Чемпионат России 1993
20 тур
14 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ротор
4 тур
28 марта, воскресенье 00:00 Ротор 1:0 Локомотив
...
  • Читайте нас: 